AFFAIRE HADDAD : 5 ministres et 13 cadres bientôt devant la justice

Le nombre d’accusés impliqués dans l’affaire de l’oligarque incarcéré à la prison d’El Harrache Ali Haddad a atteint 24. Selon le site Ennahar Online qui cite des sources proches du dossier, Ali Haddad et 4 de ses frères actionnaires du Groupe Haddad (Entreprise des travaux routiers, hydrauliques et bâtiments/ETRHB) sont parmi ces personnes. Les ministres impliqués dans l’affaire sont à savoir : les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, les deux anciens ministres des Transports, Amar Tou et Abdelghani Zaalane, ainsi que l’ancien ministre des finances, Karim Djoudi, ajoute la même source. Les noms de l’ancien wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, et celui d’El Bayadh, Djamel Khanfar, ainsi que ceux d’autres cadres des secteurs du transport, de l’agriculture et de l’industrie ont aussi été cités dans le dossier de l’affaire Haddad, selon la même source.