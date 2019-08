AFFAIRE GROUPE ‘’AMENHYD’’ : Sellal et 05 walis, de nouveau, devant le tribunal

Quelque 18 cadres, dont d’anciens ministres, et cinq walis sont impliqués au total dans cette affaire où l’ex-premier ministre a été appelé de nouveau à comparaitre devant le tribunal de Sidi M’hamed. Il s’agit des walis de Chlef, de Relizane, d’Aïn Defla ainsi que l’ancien et l’actuel wali de Blida. Le juge d’instruction près le tribunal a ordonné de placer deux actionnaires de la société par action (SPA) Amenhyd en détention provisoire et quatre autres sous contrôle judiciaire pour des affaires de corruption. Selon la chaine de télévision privée ‘’Ennahar TV’’ qui rapporte cette information, l’ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Hattab, a été également entendu dans cette affaire en tant qu’ancien wali et a quitté le tribunal. Les deux anciens ministres, à savoir M.Abdelmalek Sellal et M.Houcine Necib, ainsi que 3 walis ont été également appelés à la barre du tribunal. Selon la même source, le juge d’instruction n’a toujours pas fini avec eux dans le cadre d’une affaire de corruption dans le domaine de l’hydraulique. Rappelons que les frères Chelghoum, réputés d’être proches du clan Bouteflika, propriétaires de la SPA ‘’Amenhyd’’ sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation. Comme les autres oligarques du clan déchu, les patrons d’’’Amenhyd’’ ont entraîné dans ce nouveau scandale du foncier avec eux plusieurs responsables. Sur son site web, le groupe ‘’Amenhyd’’ reconnaît être proche de l’Etat. Il est écrit que ce groupe ‘’figure parmi les partenaires privilégiés de l’État dans les secteurs de l’environnement, de l’hydraulique et des travaux publics’’. L’ex ministre de la jeunesse et des sports, Quant à M. Mohamed Hattab, il a quitté le tribunal de Sidi Mhamed, après avoir été entendu par le juge d’instruction, dans cette affaire des frères Chelghoum, propriétaires de la Spa Amenhyd, il a été entendu jeudi dernier, 29 août, en sa qualité d’ancien wali, précise la même source, selon ‘’Ennahar TV’’. Il convient de signaler en dernier que les frères Chelghoum sont poursuivis pour obtention d’indus avantages, de foncier et de marchés dans des conditions douteuses.