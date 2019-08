AFFAIRE EL BOUCHI : Les avocats de la défense s’apprêtent à contacter Zeghmati

Le collectif d’avocats d’El Bouchi demande auprès du ministre de la Justice ainsi qu’auprès du Procureur général près la Cour d’Alger la divulgation des réquisitions judiciaires collectées dans le cadre de l’enquête, dont celles envoyées aux autorités judiciaires espagnoles et brésiliennes, a indiqué le site d’information arabophone Ennahar Online. Pour rappel, Kamel Chikhi, dit El-Bouchi, a été condamné par le tribunal de Sidi M’hamed à 10 ans de prison ferme et à deux amendes, l’une d’un million de dinars et l’autre de 10 millions de dinars pour les dommages causés au Trésor public. Il faut rappeler que le prévenu, Kamel Chikhi, en détention provisoire depuis juin 2018, est poursuivi dans 4 affaires, dont celle de trafic de cocaïne (saisie de 701 kg de cocaïne au port d'Oran). Les enquêtes préliminaires instruites dans l’affaire de saisie de cocaïne avaient révélé l’implication de plusieurs personnes dans des faits liés à la corruption et aux pots-de-vin versés en contrepartie de facilitations au profit du principal accusé, mais dans le cadre d’une autre activité (promotion immobilière). Du reste, Kamel Chikhi n’a pas nié avoir remis de l’argent à ses coaccusés et avoir installé des caméras dans son bureau pour filmer sciemment la remise des pots-de-vin. El-Bouchi ira jusqu’à justifier devant le procureur de la République ces sommes d’argent, arguant que ce n’était pas des pots-de-vin, mais des aides financières et des prêts.