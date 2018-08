AFFAIRE EL-BOUCHI : La cocaïne a transité par Las Palmas

Selon ce quotidien, la cargaison de cocaïne, dans sa route du port brésilien de Santos vers l’Algérie, a d’abord transité par le port de Las Palmas. Un port, affirme-t-on, que “connait très bien Kamel Chikhi” puisque “le plus grand réfrigérateur qui opérerait avec les îles Canaries à partir du Brésil appartient à Minerva Foods”, la firme avec laquelle se faisait le commerce de viande congelée du prévenu. ABC précise dans ce sillage que “Minerva Foods était détenue par des capitaux majoritairement saoudiens”. Les experts consultés par ABC hier ont d’ailleurs souligné qu’une “partie de la drogue qui traverse les îles Canaries finit par être consommée dans les pays du Golfe.” ABC affirme aussi que “la collaboration de la Police nationale espagnole avec la Guardia Civile et l’Agence nationale d’identification fiscale Tributaria (AEAT) ont été à l’origine de la découverte de cette marchandise et ont constitué la clé du démantèlement de cette opération” bien préparée. La transition par les deux ports espagnols, ajoute-t-on, Las Palmas et Valence, a permis d’alerter les autorités algériennes et de les mettre sur la trace de la cocaïne enfouie dans la cargaison de viande congelée. Faisant le rapport avec une cargaison de cannabis à destination de l’Italie qui aurait transité par le même port et une possible similarité du mode d’emploi, le journal des Canaries explique que la suspicion avait été soulevée par l’utilisation de l’émetteur à l’approche des côtes nord-africaines. Aussi, ABC soupçonne les protagonistes de l’affaire de la cocaïne d’Oran d’avoir projeté de jeter la marchandise en mer et de bien la géolocaliser afin que celle-ci soit ramassée ultérieurement après tous les contrôles inhérents à la viande congelée.