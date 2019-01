AFFAIRE ‘’EL BOUCHI’’ : 16 accusés appelés à comparaitre prochainement

L’affaire de la cocaïne d’Oran ou celle de l’affaire d’El Bouchi’’ qui a fait tant couler d’encre à travers les ‘unes’’ de la presse nationale et internationale, revient encore pour faire l’actualité, par une annonce aussi importante. En ce sens, 16 accusés dans cette affaire si médiatisée, vont comparaitre devant la justice avant le mois de Mars, selon le media électronique ‘’Algérie-Direct’’. Toujours selon les sources de ce journal électronique, il s’agit cette fois des privilèges non mérités attribués par le boucher et n’a aucun rapport avec la cocaïne saisie. Rappelons à ce titre que l’enquête de cette scandaleuse affaire sera clôturée le 28 Février de l’année en cours, selon le site médiatique cité.