AFFAIRE DU PROJET ‘’FANTOME’’ DE L'ECLAIRAGE PUBLIC A ARZEW : 07 ans de prison requis contre l'ex-maire et 14 responsables

Le tribunal de la cité Djamel a statué, durant toute une journée, sur l'affaire du détournement du projet de l'éclairage public au niveau de la cité de l'émir Abdelkader (ex-les Plateaux) d’Arzew, d’un montant de 07 milliards de centimes. L'ex-maire de la commune d'Arzew A.M. en compagnie de 14 membres responsables des différentes commissions notamment, celles de la commission d'évaluation et du suivi de l'APC Arzew, la commission technique, de la subdivision des travaux publics, du receveur communal et du chef du bureau d'étude, complice dans cette affaire de dilapidation de deniers publics, ont comparu lundi passé en audience devant le tribunal de la cité Djamel à Oran pour les chefs d'inculpation de détournement de fonds d'un projet d'éclairage public fantôme au niveau de la cité Emir Abdelkader ex les plateaux d'Arzew. Ledit projet n’ayant pas été réalisé dont le montant de 07 milliards de cts a été encaissé par l'entreprise réalisatrice, pour les motifs de « mauvaise gestion et dilapidation des deniers publics» Accusés de «mauvaise gestion et dilapidation des deniers publics», des élus de l’APC d'Arzew en compagnie des autres responsables et présidents de commissions et subdivisionnaire , et autre receveur communal ont nié les faits. Aux termes des auditions, le procureur de la République près le tribunal de la cité Djamel a requis une peine de 07 années de prison ferme suivie de la saisie de tous les biens des 14 inculpés dans cette affaire de détournement de deniers publics d'un montant de 07 milliard de centimes. Pour l’heure, le dossier de cette affaire, aux relents d’un scandale de ce fameux projet de l'éclairage public fantôme, qui a déjà fait couler beaucoup d’encre, était en phase d’instruction. Le tribunal en charge de cette affaire éplucherait tous les documents comptables dudit projet durant l'annonce de la prochaine date de délibération prévue prochainement.