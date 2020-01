AFFAIRE DU POLICIER AYANT BLESSE UN CITOYEN A OULED- FAYET : Le Parquet de Chéraga ordonne une enquête approfondie

Le Parquet près le tribunal de Chéraga a ouvert, vendredi, une enquête approfondie sur les circonstances de l'affaire du policier ayant blessé un citoyen par arme à feu à Ouled Fayet (Alger), a indiqué un communiqué du tribunal de compétence. Le communiqué rassure d’emblée que la victime a été transférée en urgence à l'hôpital et que son état de santé était «bon et stable». La même source souligne, enfin, que «Le Parquet, après avoir été sur les lieux pour constater les faits, s'est déplacé à l'hôpital pour s'enquérir de l'état de santé de la victime et a ouvert une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes de l'affaire, a-t-il conclu.