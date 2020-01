AFFAIRE DU MEURTRE D’UN COUPLE A SKIKDA : Arrestation de trois auteurs présumés

La brigade de la Gendarmerie nationale de la daïra de Tamalous à l’Ouest de Skikda est parvenue à appréhender les auteurs présumés du meurtre d’un couple, commis vendredi dernier dans la commune de Tamalous, a révélé le procureur de la République près du tribunal de Tamalous, Hicham Semoune, cité par l’Agence officielle. « Après d’intenses recherches et profondes investigations, les gendarmes ont identifié et arrêté les présumés auteurs de ce crime qui a secoué la wilaya de Skikda », a précisé M. Semoune au cours d’une conférence de presse tenue au siège du tribunal de Tamalous. Il s’agit de trois personnes âgées de 15ans, 19ans et 20 ans, a fait savoir le procureur de la République qui a précisé que les enquêtes préliminaires sont en cours pour déterminer les circonstances de ce crime. »Dès la finalisation de l’enquête primaire, les individus arrêtés seront présentés devant les instances concernées », a-t-il ajouté. Le procureur de la République près du tribunal de Tamalous a également détaillé que « les victimes, une femme âgée de 67 ans avait reçu plusieurs coups avec un objet tranchant et succombé à ses blessures à son domicile alors que son époux, âgé de 72 ans a eu la crâne fracturé, suite au coup violent qu’il a reçu sur la tête ».Il a ajouté que « la victime a été évacuée au centre hospitalo-universitaire, CHU-Constantine où elle a rendu l’âme lundi dernier ».