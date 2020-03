AFFAIRE DU MAGISTRAT IMPLIQUE DANS UNE AFFAIRE DE CORRUPTION : La Cour de Saida confirme la condamnation du tribunal

Le procès en appel du magistrat impliqué dans une affaire de corruption a bel et bien eu après un report inattendu .La comparution du magistrat devant la Cour en présence de ses avocats et de son complice n 'a pas n’a rien révélé pour la simple raison que la sentence prononcée par le tribunal à savoir deux années de prison dont une ferme a été maintenue .A titre de rappel , les faits de cette affaire de corruption qui a défrayé la chronique remonte au 28 septembre 2019 quand une femme âgée de 25 ans a contacté la police pour les informer sur une demande de pot-de-vin .Un guet -apens avait été alors tendu et l’indélicat magistrat fut pris en flagrant délit avec 2 millions de centimes remis par la plaignante. La défense de son complice a voulu à tout prix convaincre la Cour de l’innocence de son client mais le verdict du tribunal n’a pas changé et le magistrat a vu son procès achevé par la même condamnation prononcée par le tribunal de première instance de Hassasna.