AFFAIRE DU DETOURNEMENT DES 33 MILLIARDS A L'APC DE BIR EL-DJIR : 07 ans de prison ferme à l'encontre des 2 maires

Le tribunal d'Arzew a statué sur l'affaire des 33 milliards de centimes qui ont fait l'objet de détournement par des élus et des ex-élus notamment, l'actuel maire Guenfoud Amine du parti FLN et l'ex-maire Hanachi Boudjemaa un ex-journaliste de la radio d'Oran ainsi qu’un chef d'entreprise et le secrétaire général de l’APC. Lors de la première audience, le procureur près le tribunal d'Arzew a requis des peines de 15 ans de prison ferme à l'encontre des deux P/APC avec 17 personnes inculpées dans cette affaire de détournement de deniers publics des 33 milliards de centimes dilapidés. L'audience du tribunal reportée, puis elle a repris et le verdict est tombé comme suit. Les deux maires qui se sont succédé à la tête de cette importante municipalité ont écopé de 07 années de prison ferme assorties d'une amende, de même pour un chef d'entreprise, un comptable et l'architecte, tandis que 05 années de prison ferme ont été prononcées à l'encontre des autres inculpés pour les chefs d'inculpation d'association de malfaiteurs et détournement de deniers publics et passation de marché contraire à la réglementation . Dans cette affaire, deux acquittements ont été prononcés par le tribunal dont celui du secrétaire général, et l'élu Agroum.