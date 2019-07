AFFAIRE DU DETOURNEMENT DES 29 MILLIONS DE DOLLARS DU PORT D'ORAN : 5 ans de prison pour le directeur de l'OAIC

Six autres hauts responsables et des syndicalistes de l'entreprise portuaire d’Oran sont impliqués dans l'affaire .L'affaire du détournement des deniers publics du 29 millions de dollars, vient d'être statuer par le pôle judiciaire de la wilaya d'Oran. Un grand scandale de corruption qui a fait un boom au niveau du Port d’Oran, notamment avec la complicité du directeur de l’office interprofessionnel des céréales (OAIC) qui a été auditionné par les services de sécurité qui ont mené l’enquête depuis plusieurs mois. Devant le juge près la cour d’Oran l’affaire de détournement de deniers publics à été présentée devant le juge pour les chefs d'inculpation de négligence, et abus de fonction ayant mis en cause 6 personnes dont des hauts employés et des syndicalistes à l’entreprise portuaire en plus du directeur de l’OAIC. Ce dernier est accusé d'avoir favorisé l’accostage de bateaux battant pavillon étranger, au détriment de ceux des entreprises étatiques. Ce genre de «bâtons dans les roues» se répercute lourdement financièrement parlant sur les chiffres d’affaires de l’Etat, puisque la taxe augmente chaque jour pour le bateau qui n’accoste pas dès son arrivée. Le directeur mis en cause, voulait justement éviter aux bateaux étrangers de payer cette taxe. Un agissement qui aurait coûté au trésor public la somme de 29 millions de dollars de 2013 jusqu’à 2017. Durant le procès, le juge a prononcé 5 ans de prison ferme à l'encontre du directeur de l’OAIC et 3 ans ferme pour les six autres cadres impliqués dans cette affaire.