AFFAIRE DOUNIA PARC : Le Ministère des Finances s’explique

En effet, suite aux informations parues dans la presse, relatives au projet d’investissement « Dounia Parc » le ministère des Finances a apporté, dans un communiqué, des précisions sur l’évolution de la gestion de ce dit-projet. Selon ce texte, il s’agit d’un investissement portant aménagement et mise en valeur d’un site dénommé « Parc des Grands Vents », adossé à la frange ouest de la ville d’Alger. A cet effet, une convention d’investissement avec le groupe émirati « Emirat international investment compagny » (EIIC) a été approuvée en 2010 et signé en 2011. Ce projet devait comprendre la création d’un parc public paysager de loisirs et de détente thématisé qui soit un complément à la ceinture verte d’Alger, ainsi que la réalisation d’un complexe métropolitain composé, notamment d’un complexe résidentiel et deux hôtels 4 et 5 étoiles et d’un centre de conventions et de conférences, précise la même source. « La réalisation de ce projet, n’a pu se matérialiser selon le programme tracé compte tenu de contraintes diverses », a souligné le ministère des Finances. Face à cette situation, et devant l’appréciation divergente par les parties algérienne et émiratie, cette dernière a introduit officiellement contre l’Etat algérien une action en arbitrage auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi), a continué la même source. Il convient de signaler que la procédure d’arbitrage est à ses débuts et qu’en l’occurrence aucune sentence n’a été prononcée à ce jour. « En conséquence, toutes les informations faisant état de versements effectués, de quelques nature que ce soit, par l’Etat algérien à cette entreprise émiratie sont dénuées de tout fondement », a indiqué le ministère.