AFFAIRE DES SEMENCES DE LA C.C.L.S DE MAHDIA- TIARET : L'ex-directeur et 22 employés devant le juge

La grande affaire relative à la falsification des bons de livraison se rapportant à 2.000 quintaux de semences au niveau de la C.C.L.S de Mahdia, à quelque 50 km du chef-lieu de wilaya vient de refaire surface ,apprend en exclusivité,le journal "Réflexion" auprès de sources sécuritaires qui ajoutent que 24 personnes ont été convoquées ce mardi 2 juillet 2019 devant le juge et à l'heure où nous mettons sous presse, les auditions sont en cours. En effet, ajoutent nos sources, le grief retenu dans cette affaire, serait la falsification de bons de livraison et de dépôt de semences au niveau de la coopérative de céréales et de légumes secs de Mahdia. L’affaire a éclaté suite à des plaintes déposées au niveau des hautes instances après qu'un éleveur de la région aurait livré une quantité de 2.000 quintaux et a versé un montant très important à la banque de développement rural. Cependant, la direction de la CCLS de Mahdia a refusé la marchandise avançant le mobile de l'origine inconnue des bons de livraison et sans attendre, l’éleveur a retiré tout le montant versé et a adressé des plaintes via plusieurs correspondances aux hautes instances et après un temps, les services de police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Mahdia ont ouvert une enquête très approfondie qui va toucher plusieurs personnes impliquées dans cette "scandaleuse affaire" du siècle et parmi les personnes qui ont été auditionnées par la police, figurent: l'ex-directeur de la CCLS, le chef commercial, l’éleveur en question et 21 employés de cette coopérative dont des magasiniers ainsi que des agents de sécurité qui se trouvent actuellement au niveau du bureau du magistrat-instructeur après que le dossier lui a été remis par le procureur de la République, près le tribunal de Mahdia et selon nos sources, les preuves de falsification sont irréfutables et que des têtes vont tomber.