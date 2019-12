AFFAIRE DES ENFANTS AUTISTES : Trois personnes placées sous mandat de dépôt

Trois (3) personnes ont été placées en détention provisoire et neuf (9) autres sous contrôle judiciaire par le juge instructeur près le tribunal de Constantine dans le cadre de l’affaire des enfants autistes maltraités à la ville des ponts suspendus. Les investigations ouvertes par la police judiciaire de la brigade de recherches de la gendarmerie nationale sous l’égide du procureur de la République, s’étaient soldées par la présentation de ces 12 personnes devant le parquet, selon un communiqué du parquet de la cour de justice de Constantine relayé par l’agence officielle. Ces personnes, est-il précisé, sont poursuivies pour « création d’un centre sanitaire sans autorisation, l’usage d’un titre liée à une fonction légalement organisée, crime de torture et de participation à la torture, non dénonciation de crime de torture, de coups et de blessures volontaires sur des mineurs de moins 16 ans, délaissement et mise en danger d’enfants incapables de se protéger à cause de leur état physique et psychique et escroquerie et exercice d’une activité commerciale fixe sans registre de commerce ». Au début de la semaine passée, une dizaine de personnes dont des psychologues membres d’une association non agréée d’accueil de personnes à besoins spécifiques a été arrêtée pour maltraitance d’enfants autistes à la suite d’une plainte déposée par le réseau Nada de défense des droits de l’enfant saisi par un des parents d’enfants victimes de violence, rappelle-t-on.