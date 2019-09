AFFAIRE DES CONSERVATEURS FONCIERS : Le procès de ‘’El Bouchi’’ reporté pour la 2ème fois

Selon Ennahar Online, le procès en appel de Kamel Chikhi, alias « El Bouchi », et 12 autres prévenus dans l’affaire des conservateurs fonciers a été reporté pour la deuxième fois consécutive et reprogrammé pour le 6 octobre prochain. En effet, selon la même source, c’est sur la demande de la défense, que le procès, prévu ce dimanche, a été reporté. Et pour cause, l’avocat de l’un des accusés n’a pas consulté le dossier, ajoute le même média. Dans cette affaire, « El Bouchi » est condamné pour corruption en vue de l’obtention de livrets fonciers et d’actes de propriété pour ses promotions immobilières. Des peines allant de quatre à dix ans de prison assorties d’amendes ont en effet été prononcées, juillet dernier, par le tribunal de Sidi M’hammed, à Alger, à l’encontre d’ « El Bouchi » et les 12 prévenus parmi lesquels figure une femme. Le parquet et la défense se sont alors pourvus en cassation. Cette dernière espère une réduction de peine pour le principal accusé de l’affaire des 701 kilogrammes de cocaïne. Verdict dans deux semaines.