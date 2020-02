AFFAIRE DES CONSERVATEURS FONCIERS : Kamel el-Bouchi accuse l’ancien régime de complot

En effet, la sixième chambre criminelle du Conseil judiciaire algérien a ouvert, ce dimanche vers 14h, le procès de l’homme d’affaires « Kamel Chikhi » surnommé « Kamel el-Bouchi » et de 11 accusés de diverses Conservations foncières et de fonctionnaires des autorités du bâtiment et de la construction dans certaines municipalités de la capitale, dont une femme ,Ils ont été impliqués dans des infractions et des manquements aux livres et contrats immobiliers liés à la principale société de l’accusée spécialisée dans la promotion immobilière, qui a plusieurs projets dans la capitale, La session a débuté par la présentation par l’autorité de défense des paiements formels concernant l’invalidité des procédures de suivi et l’exclusion des enregistrements de caméras en raison du manque d’autorisation du procureur de les exploiter, mais le représentant du procureur a demandé leur exclusion avant que le tribunal ne décide de l’inclure sur le sujet. El-Bouchi a renouvelé son démenti des accusations qui lui ont été imputées concernant son rôle dans la nomination de conservateurs fonciers pour lui permettre de bénéficier de concessions afin de faciliter ses projets immobiliers existants dans les différentes communes de la capitale, et a justifié l’octroi du reste des «commissions» accusées dans le cadre de la zakat et des avances, tout en confirmant son don d’un ensemble d’or au chef du département d’urbanisme de la commune de Kouba et en guise de cadeau pour sa fille après sa réussite à l’examen de cinquième « Le procès a commencé par les déclarations du principal accusé, soulignant qu’il avait été « lésé et victime du régime précédent » et a ajouté: « J’ai fait du tort et le régime précédent m’a injustement fabriqué le problème de la cocaïne » et il a demandé justice auprès du juge. Dans ces réponses globales aux questions qui lui ont été posées, el-Bouchi a réfuté sa soumission de pots-de-vin aux autres accusés, Il a décri ce qu’il a offert à certains d’entre eux comme une « simple » aide dans le cadre de « la zakat » alors qu’il donnait de l’argent à d’autres comme une avance, il a aussi justifié la fourniture d’un ensemble d’or pour la dénommée (H.J), l’ancien chef du Département de la construction dans la municipalité de Kouba, qui souffre selon lui, de problèmes sociaux, comme un cadeau pour sa fille ,sans obtenir aucun service en échange. A noter que, cette affaire est en cours d’examen dans le cadre de l’appel des décisions préliminaires rendues par le tribunal correctionnel de Sidi M’hamed.