AFFAIRE DES ALGERIENS INTERDITS D’ENTRER EN TURQUIE : Rapatriement des passagers refoulés à l’aéroport d’Istanbul

Selon l’Association pour la Protection et l’Orientation du Consommateur et son Environnement ( APOCE), l’affaire des algériens interdits d’entrer en Turquie est réglée. Selon l’APOCE, le Consulat algérien en Turquie a intervenu pour le rapatriement de tous les passagers algériens refoulés qui devaient rejoindre le territoire national samedi dernier. La compagnie Turkish Airlines, avait, dans un communiqué, informé que « les passagers détenteurs de visa B1 et C1 délivrés avant le 1 er octobre 2019 pourront voyager avec au plus tard mardi 31 décembre 2019 ». 37 touristes algériens ont été bloqués à l’aéroport d’Istanbul, en Turquie, suite à l’annulation des visas B1 par les autorités turques. La Turquie a annulé, en octobre dernier, le visa C1 pour les algériens âgées entre 18 et 35 ans, alors que le visa de type B1 qui concerne les personnes âgées de moins de 18 ans ou qui ont plus de 35 ans, a été maintenu, mais sous des conditions drastiques. Ce brusque durcissement s’inscrit dans le cadre de la politique de lutte contre l’émigration clandestine de l’union Européenne. Il faut savoir que des jeunes utilisent la Turquie pour partir en Europe en transitant, clandestinement, par la Grèce.