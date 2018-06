AFFAIRE DES 701 KG DE COCAINE : L’enquête s’étend vers la Turquie et Dubaï

Les enquêteurs en charge du très délicat dossier de la cocaïne du port d’Oran sont en train de progresser dans leurs investigations. Preuve en est, des comptes bancaires à l’étranger du fameux Kamel le boucher a été identifié grâce à des documents retrouvés sur les lieux perquisitionnés par les services de sécurité. Ces documents, a-t-on appris de la source, relatent des opérations bancaires effectuées à Dubaï et en Turquie. Suite à ces trouvailles, les autorités algériennes ont demandé officiellement des renseignements aux autorités turques et Emiraties. Il est fort probable que des enquêteurs algériens se déplacent ces jours-ci en Turquie et à Dubaï pour compléter leurs investigations. Par ailleurs, nous avons appris également que les services de sécurité ont saisi plus de 20 milliards de centimes en espèces lors de leurs perquisitions des divers domiciles et locaux appartenant à Kamel Le boucher. Plus de 100 mille euros en espèces ont été retrouvés aussi par les services de sécurité. Ces sommes importantes démontrent l’aisance de Kamel le boucher dont la fortune et l’immense influence soulèvent encore plusieurs interrogations.