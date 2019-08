AFFAIRE DES 100 MILLIONS DE CTS A TIARET : Un magistrat relevé de ses fonctions

En effet, précise notre source, cette affaire est relative à l'émission d'un chèque sans provision dont l'accusé est un entrepreneur ,résident à Sougueur, à quelque 26 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et lequel a été surpris d'un appel téléphonique émanant d’un magistrat, lequel a pu avoir son numéro de téléphone, à partir de son dossier et ce dernier a enregistré l'appel téléphonique dont l'objet était de remettre une somme de 100 millions de centimes, en contrepartie " d’étouffer" l'affaire. L'entrepreneur en question n'est pas resté indifférent et a déposé une plainte auprès du procureur général qui a saisi et en temps opportun le ministre de la justice et garde des sceaux. L’enquête s'est étalée sur près de 2 mois, précisent nos sources qui ajoutent que le ministre a relevé, ce magistrat, retenant contre lui les griefs suivants: mauvaise exploitation de la fonction et atteinte grave à la réputation du corps de magistrature.