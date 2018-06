AFFAIRE DE TRAFIC DE VEHICULES VOLES A MOSTAGANEM : Des peines de prison pour 43 trafiquants de voiture

43 individus, originaires de différentes wilayas (Saïda, Blida, Sidi Bel Abbés, Oran et Mostaganem) parmi eux des étrangers accusés dans un trafic de véhicules, et de cartes grise ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés par le tribunal correctionnel de Mostaganem, ce lundi 25 juin 2018. Des peines allant de un à cinq ans de prison ferme ont été rononcées pour l’ensemble des accusés ainsi et 18 mois de prison ferme pour un fonctionnaire de la commune de Mostaganem. Notons, que le parquet avait requis les mêmes peines pour les mises en cause, lors de leur comparution devant le tribunal le 12 juin dernier. Il est à rappeler que cette affaire est le résultat de plus de cinq mois d’investigations entreprises par les services de police sur la surveillance de 20 véhicules suspectés. Les enquêtes menées, ont révélé que ces véhicules sous surveillance, présentaient un dossier de base trafiqué, ce qui a permis la saisie de 12 véhicules pendant que 8 autres véhicules font l’objet de recherche. Les vingt dossiers de base trafiqués ont été établis au niveau de certaines communes de la wilaya de Mostaganem. Les voitures suspectes saisies, en provenance de divers pays européens, ont transité par le port commercial de Mostaganem. A l’issue de cette opération, les mêmes services de police judiciaire ont élaboré un dossier de poursuite judiciaire dans lequel, les mis en cause sont accusés de trafic international de véhicules avec faux usage de faux des dossiers de base. Ce réseau se compose de 43 individus âgés de 21 à 70 ans, originaires de différentes wilayas du pays (Saïda, Blida, Sidi Bel Abbès, Oran et Mostaganem), dont 20 de nationalités étrangères.