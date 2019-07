AFFAIRE DE SAÏD, TOUFIK ET TARTAG : Des cadres de la Présidence bientôt auditionnés

Le tribunal militaire de Blida procédera bientôt à l’audition de plusieurs employés, cadres et fonctionnaires de la présidence de la République, rapporte le Soir d’Algérie. Ces auditions entrent dans le cadre de l’affaire de Saïd Bouteflika et des généraux Toufik et Bachir Tartag, indique la même source. Des commissions rogatoires ont été mises en place pour effectuer ces auditions au vu du nombre de personnes convoquées aux auditions. Par ailleurs, des chauffeurs, employés par les trois prévenus cités plus hauts, ont été convoqués pour donner plus d’informations sur les déplacements effectués par ces derniers dans le cadre de la fameuse réunion « secrète ».