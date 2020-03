AFFAIRE DE MONTAGE DE VEHICULE : Ali Haddad rejette l’accusation de blanchiment d’argent

Au troisième jour du procès dans l’affaire dit « Montage de véhicule », c’est le tour des hommes d’affaires d’être entendus par le juge, après l’audition les deux premiers jours, des politiques, Ouyahia, Sellal. L’intervention d’Ali Haddad était particulièrement attendue et scrutée au regard du poids qu’il avait dans l’ancien système, grâce à sa relation privilégiée avec Said Bouteflika. Dans ses réponses Ali Haddad, a plaidé non coupable, défendant même l’honorabilité de son entreprise qui dira t-il,« a participé à la réalisation de grandes infrastructures dans le pays » En effet, l’ex patron du FCE a rejeté les accusations de « blanchiment d’argent » et d’accès aux privilèges indus dans le cadre de l’octroi des marchés publics pour ses entreprises. « Si j’ai fait du blanchiment d’argent, ou j’ai obtenu des privilèges indûment, coupez ma tête », dit-il au juge, rejetant aussi l’accusation de financement occulte de la campagne électorale de l’ex président de la République. « Effectivement, j’ai pris l’argent à mon bureau de Dar El Beida, pour des raisons de sécurité, à la demande du frère du président, Said Bouteflika », explique-t-il en revenant sur cet épisode qui avait alors alimenté la chronique. « A la demande de Said, j’ai choisi mon beau-frère et une autre personne pour gérer l’argent de la campagne, car ce sont des personnes en qui Said (Bouteflika NDLR) avait confiance », ajoute l’accusé qui précise que l’argent de la campagne n’a pas pu être récupéré, car, entre temps, il est mis sous scellé par la gendarmerie.