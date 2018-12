AFFAIRE DE LA PETITE SAFAA ATTAQUEE PAR UN TIGRE : Un dédommagement de 2 milliards de cts requis pour la victime

Le procureur de la République auprès du tribunal de Mostaganem a requis une peine de prison ferme et un dédommagement de deux milliards de centimes, à l’encontre de la directrice du parc d’attractions et de loisirs, dénommé ‘’Mostaland’’, sis à Kharrouba. Quant à la défense de la victime, elle a exigé un dédommagement de 05 milliards de centimes. Cette sentence judiciaire est venue à la suite des délits reprochés à la directrice, dont la négligence et l’abandon d’une mineure en présence du danger, ayant entrainé la perte de la main de la petite fille Safaa, âgée de 8 ans qui a vu son membre arraché par un tigre. Rappelons que la petite Safaa a été attaquée par un tigre blanc en date du 05 Juillet 2018 au parc et a perdu sa main, alors que son père handicapé n’a pu la sauver. Cette dernière fut évacuée aux urgences de l’hôpital, à Kharrouba où elle fut hospitalisée pour les besoins d’une intervention chirurgicale. Quant au verdict final sur cette affaire, il sera prononcé la semaine prochaine par la cour de Mostaganem.