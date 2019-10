AFFAIRE DE LA MATERNITE DE SIDI BEL ABBES : Acquittement des 11 accusés

Les 11 mis en cause, dont 3 ex- directeurs de la ''maternité ''de Sidi Bel Abbès , des fournisseurs et entrepreneurs , dans l'affaire déclenchée il ya 17 mois, accusés de dilapidation de deniers publics, surfacturation, attribution de marchés non conforme à la réglementation, viennent d'être acquittés cette fin de semaine par le tribunal de Sidi Bel Abbès. Cette affaire ayant défrayé la chronique, avait été diligentée par les éléments de la brigade de recherches de la gendarmerie nationale, donnant même lieu au limogeage de 3 directeurs d'établissements hospitaliers sur instruction du ministère de la tutelle. L'avocat du Ministère public a, pour rappel, requis au début du mois en cours, 5 à 3 ans de prison contre les accusés.