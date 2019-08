AFFAIRE DE LA C.C.L.S DE FRENDA (TIARET) : L'ex-directeur interdit de quitter le territoire national

En exclusivité, l'on apprend auprès d'une source sécuritaire, généralement bien informée que les services de gendarmerie nationale, relevant du groupement territorial de la wilaya de Tiaret, ont bien ficelé le dossier explosif relatif au détournement de près de 90.000 quintaux de céréales toutes catégories (blé tendre, blé dur, et orge de consommation),soit un montant estimé à près de 45 milliards de centimes en rappelant que le dossier a été clos et que les enquêtes menées au niveau de la coopérative de céréales et de légumes secs (C.C.L.S) de Frenda, à quelque 50 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret. Notre source précise que les mêmes procédures de détournement de cette grande quantité sont purement similaires à celles qui ont été débusquées à Mahdia et qui ont coûté très cher à 23 personnes de l'effectif de la C.C.L.S de Mahdia et qui croupissent actuellement en prison. Notre source, indique que suite à la plainte du nouveau directeur installé dans ses fonctions et lequel s'est démarqué de signer les passations de consignes jusqu'à assainissement de la situation et très aguerri, le nouveau directeur ,en remplacement à son prédécesseur qui a été muté à Mahdia qu'une enquête d'envergure a été déclenchée, eu égard aux grandes irrégularités et anomalies, voire encore un amas de dysfonctionnements illustrées par de fausses écritures et en exemple de grandes quantités en stock sur les écrits des registres mais en vérité ces quantités n'ont jamais figuré dans les stocks des magasins et à ce titre, une vingtaine de responsables, magasiniers et autres employés comparaitront devant le magistrat-instructeur dans les prochains jours et la première décision a été l'interdiction à l'ex-directeur de la C.C.L.S de Frenda, de quitter le territoire national(I.S.T.N).Nous y reviendrons.