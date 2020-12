AFFAIRE DE L’EXPLOSION DE GAZ A EL-BAYADH : 4 condamnations et 6 acquittements prononcés

La cour de justice d’El-Bayadh a rendu, mardi dernier, son verdict dans l’affaire de l’explosion de gaz survenue le mois d’octobre dernier faisant six morts et 17 blessés.La cour a maintenu la peine de 3 ans de prison ferme prononcée en première instance contre l’entrepreneur chargé du projet et poursuivi pour homicide involontaire, blessures involontaires et incendie ayant entraîné la destruction de biens d’autrui. Un membre de l’APC d’El Bayadh, un ingénieur de la direction des ressources en eau et un agent de la Sonelgaz se sont vus réduire leurs peines de 3 ans de prison ferme à 1 an de prison avec sursis. Un autre élu à l’APC d’El Bayadh, des ingénieurs de l’ADE, d’Algérie Télécom, de la SDO, de l’hydraulique et celui du bureau d’études chargé du suivi les travaux de réalisation ont été acquittés.