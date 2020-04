AFFAIRE DE L’ETRHB D’ALI HADDAD : Le procès programmé pour le 13 avril

Le procès de l’ETRHB Ali Haddad a été programmé pour le 13 avril prochain, a rapporté le jeudi 9 avril 2020 Le Soir d’Algérie, citant des sources proches du dossier. Pas moins de douze anciens hauts responsables, ex-ministres et walis comparaîtront lors du procès. En effet, l’affaire Ali Haddad a entraîné dans le sillage de ses déboires judiciaires de haut responsables politiques issus du clan Bouteflika. Ainsi, Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellal, Abdelghani Zaâlane, Amar Ghoul, Mohamed El-Ghazi, Amara Benyounès, Saïd Barkat, Mahdjoub Bedda, Karim Djoudi, Amar Tou et Abdelkader Bouazghi sont cités. Les mis en cause dans cette affaire devront répondre des graves accusations qui leurs sont reprochées, en l’occurrence : octroi d’avantages indus et conflit d’intérêts (marché public, conclusion de contrats), trafic d’influence, dilapidation de deniers publics, abus de pouvoir volontaire. Me Miloud Brahimi, l’un des avocats constitués du dossier, s’est étonné de voir le procès d’Ali Haddad programmé à cette date, en indiquant que » nous sommes en période de confinement en raison de la progression de l’épidémie de coronavirus, programmer un tel procès implique la présence d’un grand nombre de personnes, il y aura aussi beaucoup de témoins, des avocats, les forces de l’ordre, la salle sera pleine. Il y a aussi le couvre-feu instauré à 15h », selon le même média.