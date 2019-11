AFFAIRE DE L’ANCIEN DEPUTE ‘’SPECIFIQUE’’ : Tahar Missoum écope d’une amende de 50 mille dinars

Le tribunal de Bir Mourad Rais s’est prononcé lundi sur l’affaire de l’ancien député, Tahar Missoum, plus connu sous le surnom de « Spécifique ». En effet, selon le site Ennahar Online qui rapporte l’information, Spécifique a écopé d’une amende de 50 mille dinars algériens ainsi qu’une indemnité de 200 mille dinars pour le président du Front de la justice et développement, Abdallah Djabballah. Le verdict est décidé suite à une plainte de Djabballah contre « Spécifique ». L’ancien député a, dans des déclarations aux médias, affirmé que le chef du parti islamiste monopolise l’importation du verre en Algérie ce que ce dernier a qualifié de mensonge et de diffamation à son encontre. Il est à rappeler que le parquet du tribunal de Bir Mourad Rais a requis la semaine dernière une peine de 6 mois de prison ferme à l’encontre de « Spécifique ».