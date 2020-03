AFFAIRE DE DETOURNEMENT DES 33 MILLIARDS A ORAN : Peine maximale à l'encontre du maire de Bir Eldjir

L'affaire de dilapidation des deniers publics d'un montant de 33 milliards qui ont été détournés par l'ex maire de Bir El Djir en compagnie du receveur de la recette communale de Bir Eldjir des élus et un chef d'entreprise a été statuée par la cour d'appel jeudi dernier. La genèse de cette affaire qui a fait l'objet d'une enquête par les services sécuritaires en date du mois de mai 2019, où l’ex P/APC Guenfoud Amine en compagnie de deux vice-présidents un receveur de la recette communale de Bir El Djir et un chef d’entreprise ont été condamnés à 07 ans de prison ferme par le tribunal près la daïra d’Arzew et où un élu a été acquitté durant le procès qui a eu lieu au mois de décembre 2019. Citée de nouveau devant la cour d'appel d'Oran , cette affaire de détournement de deniers publics d’un montant de 33 milliards de centimes par cette bande d’élus ayant mis main basse sur cette riche et importante municipalité de Bir El Djir a fait réagir les magistrats qui ont statué de nouveau sur ce lourd dossier, où le procureur n’a pas hésité à proposer la peine capitale à l’encontre du maire Guenfoud en compagnie des 10 autres inculpés dans cette affaire de passation de marchés fantômes et de faux et usages de faux. L’affaire a été mise en délibéré pour la semaine prochaine.