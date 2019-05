AFFAIRE DE CORRUPTION : L’ancien wali de Tipaza entendu par le juge d’instruction

L’ancien wali de Tipaza, Mustapha Layadi, (exercice 2011/2015) a comparu ce jeudi devant le juge d’instruction près le tribunal de Tipaza pour être entendu dans le cadre d’une enquête judiciaire sur une affaire de corruption, a indiqué une source judiciaire. M. Layadia été entendu dans le cadre de cette enquête enclenchée suite à une plainte déposée par la Direction locale des domaines, a indiqué la même source, citée par l’APS. L’audition de l’ancien wali a duré plus de deux heures à la suite de laquelle M. Layadi a quitté le tribunal sans qu’une accusation directe ne lui soit suscitée, a ajouté la source, tout en soulignant que les auditions devaient se poursuivre ultérieurement. Le parquet de Tipaza avait auditionné la semaine dernière et dans le cadre de cette même enquête l’ancien wali Moussa Ghelay qui a été chef de l’exécutif local de 2016 à 2018, ainsi que l’ancien Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, et son fils Mourad, sans leur intenter des accusations directes, alors que les auditions devaient se poursuivre.