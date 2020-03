AFFAIRE DE CORRUPTION A LA SONELGAZ DE TIPAZA : De lourdes peines requises contre les accusés

Le procureur du tribunal de Tipaza a requis, dimanche, de lourdes peines de prison, assorties de fortes amendes à l’encontre des accusés impliqués dans l'affaire de corruption qui a touché récemment la Société de distribution d'électricité et de gaz de la wilaya de Tipaza. Il s'agit de l'ancien directeur de la Sonelgaz à Tipaza, Hamid Louzi, du chef de département exploitation électricité à la même direction, Mohamed Bouziane, et le gérant d'une entreprise spécialisée dans les travaux d'électricité, Fethi Hamadi. Précisément, le procureur de la République a requis, lors de ce procès qui a débuté dimanche matin après son report à deux reprises, des peines de 10 ans de prison ferme à l'encontre des principaux accusés assorties d'une amende ferme d'un million de DA. Il a également requis à ce que tous les contrats, marchés ou concessions obtenus par les accusés Fethi et Mustapha Hamadi soient annulés. A noter que l'audience du procès s'est poursuivie jusqu'à une heure tardive de la nuit du dimanche au lundi. Le verdict est attendu pour la semaine prochaine.