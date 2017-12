AFFAIRE DE 82 KG DE COCAÏNE A ORAN : 15 ans de prison ferme requis contre 23 accusés

La cour d’appel d’Oran, a requis, une quinzaine d’années de prison ferme contre les 23 accusés impliqués dans l’affaire de 82 kilogrammes de cocaïne, et confirmer la décision du verdict prononcé le 11 Octobre dernier par le pole spécialisé d’Oran. Cette décision confirme le verdict prononcé, le 11 octobre dernier, par le pôle spécialisé d’Oran, rappelle-t-on. Le représentant du ministère public a également requis la même peine de 15 ans de prison ferme, à l’encontre de 7 autres accusés, se trouvant sous contrôle judiciaire et qui avaient été relaxés en première instance, estimant que ces derniers étaient tout autant impliqués dans cette affaire que les 16 autres mis en cause. C’est le ministère public qui a fait appel contre le verdict concernant ces 7 accusés relaxés. L’affaire des 81,095 kg de cocaïne, découverts en pleine mer à proximité des îles Habibas (Oran), en instruction depuis plus de deux ans et demi, et après deux reports successifs, a été jugée le 27 septembre dernier et des peines de 15 ans de prison ferme avaient été requises par le ministère public à l’encontre des 23 accusés, dont 16 détenus et sept accusés qui comparaissaient libres. Des mandats d’arrêt avaient été également émis à l'encontre de 8 autres mis en cause, actuellement en fuite, rappelle-t-on. Dans leurs plaidoiries, les avocats de la défense ont tenté de disculper leurs mandants, plaidant l’insuffisance de preuves. Le verdict sera prononcé dans deux semaines.