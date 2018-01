AFFAIRE DE 24 MILLIONS CTS EN FAUX BILLETS A MOSTAGANEM : 5 ans de réclusion pour les 3 faussaires

Le tribunal criminel de Mostaganem a traité lors de son audience du mercredi dernier d’une affaire portant sur la falsification de faux billets d’un montant de 22 millions de centimes, impliquant 03 individus. Les faits de cette dernière, nuisant abondamment à l’économie nationale remontent à l’été 2017, au mois de Juin où une personne s’est rendu, muni d’un billet usé auprès de l’agence de la banque nationale d’Algérie pour l’échanger. Le caissier s’étant aperçu que le billet en question est falsifié, informa les services de sécurité, qui arrêtèrent l’individu. Interrogé, ce dernier déclara qu’il l’a reçu auprès d’un vendeur de tabacs à la Salamandre. Sur les lieux, les enquêteurs appréhendèrent le mis en cause, qui affirma à son tour que les billets contrefaits provenaient d’un réparateur de motos qui a acheté son téléphone mobile contre la somme de deux millions de centimes. Le deuxième accusé fut arrêté à son tour, et a également fourni une forte somme estimé à 22 millions de centimes à un tôlier, demeurant au Plateau, pour l’acquisition d’un moteur pour son véhicule. A la barre, les 03 individus, arrêtés pour les délits d’association de malfaiteurs et de falsification de billets de banque tentèrent de nier chacun, les faits reprochés. Intervenant, le procureur requis une peine de dix années pour chacun des inculpés et des amendes. Délibérant à son tour, la cour criminelle condamna chacun des trois accusés a 05 années de prison ferme et d’une amende de 300.000 dinars.