AFFAIRE D'ESCROQUERIE DE 300 MILLIARDS A ORAN : 10 ans de prison pour le promoteur immobilier en fuite

Le verdict mis en délibération par le tribunal d'Oran il y a quinze jours du dossier du couple du promoteur immobilier Haddouche, est tombé cette semaine. Le principal mis en cause, le dénommé Haddouche Ahmed qui se trouve en fuite en Espagne a été condamné par défaut à dix ans de prison ferme, quant à son épouse Bouziane Hadjira, la peine de sept ans de prison ferme a été retenue contre elle. Pour rappel, la genèse de cette affaire avait éclaté l’année dernière, faisant un boum à Oran, ce fut la plus grosse affaire d’arnaque dans le secteur de l’immobilier, bien qu’elle ne soit pas la seule, elle est la plus fracassante touchant un plus grand nombre de victimes. Le promoteur indélicat et sa femme, complices dans cette affaire, avaient vendu des appartements et des locaux commerciaux à plusieurs personnes à la fois.