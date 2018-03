AFFAIRE D’ESCROQUERIE A TISSEMSILT : 156 victimes et 09 condamnations

En effet, au bout d’un procès retentissant, qui a duré plus de 15 heures de débats et de délibérations à la cour de Tissemsilt, au cours duquel (09) personnes sur les (16) inculpés dans cette affaire dont un notaire, de faux hommes d’affaire et des personnes qui n’habitent pas la wilaya de Tissemsilt ont été condamnées à des peines de prison allant de la peine de 10 ans de prison ferme jusqu’à la condamnation à un an de prison avec sursis assortie d’amendes, en tout cas sur les (09) impliquées, trois personnes dont un notaire de la wilaya de Tiaret ont été condamnées à (10) ans de prison ferme pour chacun trois ans de prison ferme pour une seule personne et deux ans pour une autre alors que le dernier mis en cause a écopé d’une peine d’une année de prison avec sursis, il est à rappeler que les personnes impliquées dans cette affaire ont été poursuivies pour falsification de documents officiels, usurpation de fonction, vol et constitution d’un groupe de malfaiteurs sur la base d’une enquête ordonnée et traitée au début du mois de février de l’année 2016. Ils utilisaient la voiture comme point de vente mobile.