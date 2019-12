AFFAIRE BAIRI : 10 ans de prison requis contre l’ancien wali, Nouria Zerhouni

Le procureur de la République a requis une peine de 10 ans de prison ferme et une amende de un million de DA contre l’ancien wali de Boumerdes, Nouria Yamina Zerhouni. L’ancien wali de Boumerdes, qui a comparu devant le tribunal de Sidi M’hamed à Alger, est poursuivie pour « octroi d’un bien foncier à Bairi dans la wilaya de Boumerdès ». A noter que les deux anciens Premiers ministres, Ouyahia et Sellal, trois ex-ministres de l’Industrie, Abdessalem Bouchouareb, en fuite, Mehdjoub Bedda et Youcef Yousfi, ainsi que quatre hommes d’affaires, Ali Haddad ; Hassane Larbaoui, patron de KIA Motors, Ahmed Mazouz, Mohamed Bairi, patron du groupe Ival ,sont, accusés dans la même affaire concernant des dépassements dans le dossier du montage automobile . Le procureur a requis également 20 ans de prison contre Ouyahia, Sellal et Bouchareb en fuite et 15 ans de prison ferme contre les deux anciens ministres de l’industrie, Youcef Youcefi et Mahdjoub Bedda.