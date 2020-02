AFFAIRE ANBT : Les anciens walis, Fatmi, Nouria Zerhouni et Hocine Ouadah accusés

Le parquet général de la cour d’Alger a fait savoir jeudi que les instructions judiciaires diligentées concernant nombre d’affaires de corruption ont donné lieu à la levée de charges et au retient d’autres contre d’anciens ministres et walis. S'agissant de l’information judiciaire ouverte dans l'affaire de l'Agence nationale des barrages et transferts (ANBT) , elle a abouti au retient de charges contre les nommés Abdelmalek Sellal, en sa qualité d'ancien ministre des Ressources en eau, Hocine Ouadah en sa qualité d'ancien wali de Tizi Ouzou, Nouria Yamina Zerhouni en sa qualité d'ancienne wali de Mostaganem et Fatmi Rachid en sa qualité d'ancien wali de Bejaia.