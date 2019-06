AFFAIRE ‘’AMIR DZ’’ : Le tribunal de Sidi Mohamed a prononcé son verdict

La justice a rendu son verdict dans l’affaire du dénommé Amir Boukhors plus connu sous le pseudonyme d’Amir Dz. Amir Bokhors a écopé d’une peine de cinq ans de prison ferme tandis que son frère Houari a écopé d’un an de prison avec sursis. Dans le cadre de la même affaire, le juge a innocenté l’ancien joueur du Mouloudia d’Alger, Fodhil Dob. Le comédien Kamel Bouakaz, de son côté, a été condamné à un an de prison avec sursis dans le cadre de cette affaire. Ce dernier avait été placé en détention provisoire en compagnie de Fodhil Dob et du frère de Amir DZ, Houari Boukhors en octobre dernier.