AEROPORT INTERNATIONAL D’ALGER : Une tentative de transfert de 107 000 euros déjouée

Une passagère qui tentait de se rendre à Dubaï a été arrêtée jeudi 14 novembre, par les éléments de la douane algérienne de l’aéroport international d’Alger, Houari Boumediene. La somme de 107 000 euros a été saisie sur cette passagère. En effet, la dame a été appréhendée au niveau des contrôles aux scanners de la douane. Tout allait bien jusqu'à ce que certains objets dans sa valise attirent l’attention des douaniers. Une dizaine de chargeurs pour téléphone portable et une douzaine de chaussures ont été repérés dans ses bagages. Les agents de la PAF ont décidé d'ouvrir les bagages et procédé à une fouille plus approfondie. Ces derniers n’ont pas été surpris de découvrir que ces objets suspectés (chaussures et chargeurs), contenaient en réalité des billets de 500 euros. Après avoir vidé cette douzaine de paires de chaussures et cette dizaine de chargeurs, les agents de la douane ont trouvé 107 000 euros.