AEROPORT DE CONSTANTINE : Plus de 300 comprimés de psychotropes saisis

Un voyageur semblait particulièrement nerveux, son état n’a pas échappé aux douaniers qui décident aussitôt de fouiller plus scrupuleusement ses bagages : De prime abord, un sac de voyage contenant ce que peut contenir un sac de voyage : pantalons, chaussettes, chemises. Et c’est la disproportion de la taille du sac et le volume intérieur qui a sauté aux yeux des douaniers. Ainsi dans le double fond, les douaniers tombent sur un espace contenant pas moins de 392 comprimés de psychotropes de type ‘’ Lyrica 300 mg ‘’, aussi appelées ‘’Saroukh’’ (la fusée). Un des psychotropes les plus puissants et les plus répandus. Aussitôt, la marchandise est saisie et le voyageur embarqué, entendu et remis aux autorités judiciaires.