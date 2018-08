AEROPORT D’ORAN : Les 300 premiers hadjis de l’ouest, accueillis par le wali

Le wali d'Oran M Mouloud Chérifi a accueillie les premiers Hadjis au salon d'honneur en compagnie du commissaire divisionnaire de l'aéroport d'Es Senia ‘’ Ahmed Benbella M. Benhadchi Med Djamel . L'accueil des 300 pèlerins, issus de plusieurs wilayas de l'ouest et sud ouest du pays, s'est effectué dans de bonnes conditions, en présence des services de la police des frontières, ainsi qu'une soixantaine d'agents parmi les volontaires du Croissant Rouge algérien(CRA) qui ont pris en charge convenablement l'arrivée de ce premier groupe de hadjis. Cette année l'eau de zemzem a été distribuée par les agents de l'entreprise EGZIA de l'aéroport d'Es Senia par des bacs de 05 litres, du fait que cette offre gratuite de solidarité émanant du royaume Saoudien était bien accueillie par les autorités algériennes, une première en Algérie. "Mis à part quelques cas de grippe saisonnière, aucun cas suspect de coronavirus ou de virus d'Ebola n'a été enregistré", a affirmé , le chef de contrôle sanitaire aux frontières, à l'aéroport d'Oran, qui a indiqué que trois équipes médicales spécialisées ont été mises en place pour surveiller, à titre préventif, d'éventuels malades à l'aide de caméras et pistolets thermiques."Nous faisons preuve de vigilance pour éviter toute risque éventuel de maladies", a-t-il ajouté. Interrogés, des pèlerins ayant accomplis leur Hadj ont déclaré n'avoir rencontré aucun problème durant leur séjour aux Lieux Saints de l'Islam. "Notre hadj s'est déroulé normalement et sans difficulté aussi bien à Médine qu'à la Mecque", a soutenu Hadj Abdelkader Bensahnoun DG du groupe Ouest Tribune qui était accompagné de son fils Nourredine et Aoued premier vice président de l'APC d'Oran, "Tout s'est déroulé normalement. Outre le bon accueil de la part des autorités saoudiennes, les conditions d'hébergement étaient idéales. En dehors de quelques menus problèmes, très vite réglés, la mission algérienne a effectué un travail d'encadrement qui mérite d'être salué", a souligné Hadj Aoued d'Oran en compagnie de Hadj Bahri imam de la mosquée de Bousfer plage, estime, pour sa part, que la mission algérienne n'a pas démérité. "En dépit de quelques défaillances, liées vraisemblablement au nombre réduit des encadreurs, les pèlerins algériens ont été pratiquement les mieux assistés et les mieux encadrés", a-t-il dit. Par ailleurs, il est à souligner que vingt-huit (28) vols retour sont attendus à l'aéroport international d'Oran, dont 18 assurés par la compagnie aérienne Air Algérie et 10 par la compagnie saoudienne. Au total, ces deux compagnies prendront en charge quelque 8800 hadjis, issus des wilayas d'Oran, Mascara, Tlemcen, Aïn-Témouchent, Mostaganem, Sidi Bel-Abbès, Béchar, Adrar et de Tindouf, a indiqué le commissaire divisionnaire de l'aéroport international Ahmed Benbella d'Oran, M. Benhadchi Mohamed Djamel .Le dernier vol retour est programmé pour le 25 septembre prochain, a-t-il ajouté.