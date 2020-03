AEROPORT D’ISTANBUL : Plus de 1000 Algériens toujours bloqués

Plus de mille passagers algériens sont bloqués dans le principal aéroport d’Istanbul en raison de la décision de l’Algérie d’interdire les vols vers le pays dans le cadre de mesures contre la propagation du coronavirus, a indiqué mardi l’opérateur de l’enceinte turque cité par l’AFP. L’opérateur IGA, a affirmé dans un communiqué qu’il s’efforçait avec le Croissant rouge turc et la compagnie turque Turkish Airlines de « subvenir aux besoins humanitaires de plus de 1.000 visiteurs algériens depuis plusieurs jours », notamment en leur fournissant des repas. D’autre part, le gouvernement turc s’efforce depuis une semaine de convaincre le gouvernement algérien d’autoriser l’atterrissage des vols » censés transporter les passager bloqués, a ajouté IGA. Laissant entendre que la situation de ces passagers mécontents risquait de dégénérer, IGA a affirmé « travaillait dur pour maintenir l’ordre à l’aéroport d’Istanbul ». L’Algérie a suspendu depuis le 19 mars toutes ses liaisons avec l’ensemble des pays européens et plusieurs capitales d’Afrique et du Moyen-Orient, pour tenter d’endiguer la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus qui a fait 19 morts morts et 264 cas confirmés dans le pays, selon le dernier bilan arrêté mardi après-midi par le ministère de la santé. Le Covid-19 a fait 37 morts en Turquie qui, elle aussi, a interrompu les liaisons aériennes avec des nombreux pays.