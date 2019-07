AEROPORT D’ALGER : Une tentative de transfert illicite de devises déjouée

Les éléments de la Police algérienne des frontières (PAF) ont procédé, en cette fin de semaine, à l’arrestation d’un individu qui s’apprêtait à quitter l’aéroport international d’Alger en possession d’importantes sommes en devises non déclarées, a indiqué un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Selon la même source, l’individu en question a été appréhendé alors qu’il tentait de quitter la capitale Alger en direction d’Istanbul (Turquie). En effet, après une fouille minutieuse, les agents de la PAF ont récupéré au total « 169 350 euros et 17 400 dollars » auprès du prévenu, précise la direction générale de la Sûreté nationale. Suite à son interpellation, le suspect a été inculpé pour infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, indique également le communiqué. Le montant saisi en devise a été aussitôt transféré aux services compétents pour finaliser les procédures légales.