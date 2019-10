AEROPORT D’ALGER : Une tentative de transfert de 43500 euros déjouée

Les services de la Police des frontières de l’aéroport d’Alger ont arrêté, au cours de la semaine dernière, un commerçant qui tentait de faire passer la somme de 43’500 euros. Cet individu visait l’achat d’un bien immobilier, a indiqué le média arabophone Echorouk. Les agents de la Police des frontières de l’aéroport international d’Alger-Houari-Boumédiène ont avorté une nouvelle tentative de transfert illicite de devises vers l’étranger. Le mis en cause est un commerçant qui s’apprêtait à embarquer dans un avion à destination d’Istanbul en Turquie, en dissimulant la somme de 43’500 euros non déclarée dans ses bagages. Le mis en cause a tout de suite été transféré au tribunal de la commune de Dar El Beïda afin de justifier son transfert. Il a alors déclaré vouloir acheter une maison en Turquie. Le juge d’instruction a ordonné une détention provisoire pour infraction à la loi douanière relative aux transferts d’argent. Cependant, cet individu s’est dit bien informé sur la loi et les transferts d’argent. Il allait alors « déclarer cette somme d’argent au niveau du bureau douanier, mais un agent de la sécurité l’aurait arrêté quelques instants avant ». En effet, ce voyageur a été interpellé lors d’un point de contrôle, via scanner. Pour rappel, face aux multiples tentatives de transfert illicite de devises de l’Algérie vers l’étranger, les autorités ont décidé de renforcer les contrôles aux frontières. En effet, le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) avait donné des instructions et des orientations aux chefs et responsables des brigades de la police aux frontières (aériennes, marines ou terrestres) afin de renforcer les contrôles des transferts d’argent.