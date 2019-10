AEROPORT D’ALGER : Saisie plus de 70 000 euros et 10 000 dollars canadiens

Les éléments des douanes algériennes ont procédé, dans la matinée de ce dimanche 27 octobre, à l’arrestation d’un individu qui s’apprêtait à quitter l’aéroport international d’Alger vers Istanbul, en possession d’importantes sommes en devises non déclarées, a-t-on appris de sources sûres. Le mis en cause, de nationalité algérienne, a été appréhendé alors qu’il tentait de quitter la capitale Alger en direction d’Istanbul (Turquie), sur le vol Air Algérie AH-3016. En effet, après une fouille minutieuse au niveau du scanner de contrôle des bagages en soute, les douaniers ont récupéré au total 70030 euros et 10 000 dollars canadiens. Les sommes en devises saisies ont été aussitôt transférées aux services compétents pour finaliser les procédures légales. Le mis en cause a été remis aux mains des services de sécurité qui ont diligenté une enquête, en attendant sa présentation devant la justice pour infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger. Il importe de rappeler que la Banque d’Algérie stipule dans son règlement, publié dans le Journal officiel, que toute personne, résidente ou non résidente, transportant des sommes d’un montant égal ou supérieur à 1000 euros en provenance ou à destination de l’étranger doit en faire la déclaration auprès de la douane.