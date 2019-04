AEROPORT D’ALGER : Saisie de 70 000 dollars américains

Les services de douanes de l’aéroport d’Alger ont appréhendé un individu avec une grande somme d’argent en devise non déclarée, ce jeudi 25 avril, a indiqué une source douanière à TSA. Le dossier du mis en cause sera prochainement transféré à la justice. Selon le média en ligne, les éléments des douanes algériennes ont déjoué cette matinée une tentative de transfert illicite de devises vers l’étranger. Un voyageur a été arrêté en possession de 70 000 dollars américains, en espèces, mais sans aucune formalité douanière. La même source a indiqué que le détenteur de cet argent était un Syrien, qui tentait de quitter le pays pour se rendre à Istanbul en Turquie. Les agents des douanes ont décidé de le soumettre à une inspection plus minutieuse après qu’il ait été démasqué. C’est ainsi que les douaniers ont découvert 70 000 dollars américains soigneusement cachés dans les bagages. Le mis en cause a été remis aux services de sécurité. Il risque des poursuites judiciaires, voire la prison ferme. Pour rappel, les voyageurs sont dans l’obligation de déclarer, auprès du bureau des douanes, tout montant égal ou supérieur à la valeur de 1 000 euros, à chaque entrée et sortie du territoire national.