AEROPORT D’ALGER : Saisie de 40.000 euros

La police a interpellé ce dimanche, une passagère qui a tenté de faire passer la somme de 40 000 euros qu’elle avait dissimulée sous ces sous-vêtements. Selon Ennahar on line, cette personne, activant de façon informelle dans la revente de vêtements et habits de confection étrangère, a attiré l’attention des policiers qui avaient jugé son comportement « suspect ». Après l’avoir appréhendée et fouillée, des policières, ont trouvé en sa possesion, la somme, précisément, de 32 500 sous ces sous-vêtements, et 7000 autres dans son sac à main. La nommée « Zahia. M », selon la même source, a tenté de se justifier, prétendant que la somme saisie serait le prix d’un terrain qu’elle aurait eu en héritage, et qu’elle comptait utiliser pour acheter des vêtements à partir d’Istanbul La dame, a, par la suite, été conduite au tribunal de Dar El Beida, où elle « devra répondre la semaine prochaine du délit d’infraction à la législation des changes, ainsi qu’à la réglementation douanière du commerce extérieur », conclut la même source.