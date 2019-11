AEROPORT D’ALGER : Saisie de 13500 euros

Un passager à destination de Paris (France), en possession de 13.500 euros non déclarés, a été interpellé à l’aéroport international Houari-Boumediene d’Alger, a indiqué lundi la Direction générale de la Sûreté nationale dans un communiqué. « Les services de la police des frontières de l’aéroport international Houari-Boumediene (Alger) ont interpellé un passager à destination de Paris (France) en possession d’une somme d’argent, estimée à 13.500 euros, non déclarée », précise la même source. Le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal territorialement compétent, ajoute la même source.