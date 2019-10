AEROPORT D’ALGER : Résiliation d’un autre contrat de Ali Haddad

Selon le communiqué du gouvernement, le Premier ministre aurait donné « des instructions fermes au ministre des Travaux publics et des Transports pour procéder à la résiliation du contrat avec l’entreprise ETRHB. Ces instructions ont été données après deux mises en demeure. Et suite au constat de l’incapacité de l’entreprise en charge de la réalisation de la piste principale de l’aéroport, dont l’état d’avancement des travaux est à peine à 40 % ». Par ailleurs, Noureddine Bedoui a avancé que « les délais de livraison n’ont pas été respectés. En effet, le groupe ERTHB devait remettre le projet au bout de 36 mois. Ce délai a largement été dépassé ». Le communiqué des services du premier ministère explique que « le projet a été remis à une autre entreprise qualifiée et compétente pour parachever ce projet stratégique », tout en veillant d’abord « à la qualité des travaux devant répondre aux normes internationales ». En effet, l’Algérie s’est engagée avec l’Organisation de l’aviation civile internationale (OAIC). « Aussi, le nouveau prestataire doit impérativement réduire des délais de réalisation de cette infrastructure de grande envergure en la mettant aussitôt au service de l’économie nationale », explique le communiqué. Depuis l’arrestation et la détention de Ali Haddad, PDG du groupe, l’ETRHB affiche des signes de faillite. La crise que le groupe traverse ne s’est pas arrangée avec le gel de ses comptes bancaires. Cela dit, les autorités algériennes ont manifesté leur bonne volonté quant au sauvetage de ce prestataire, notamment en désignant un nouveau responsable pour continuer à gérer les projets.