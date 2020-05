AEROPORT D'ALGER : Renforcement de la piste principale d’ici fin juillet

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, a indiqué samedi que le projet de renforcement et de réparation de la piste principale de l’aéroport international d’Alger Houari Boumédiène sera réceptionné d’ici fin juillet prochain, appelant l'entreprise réalisatrice, Cosider, à accélérer la cadence des travaux. S'exprimant en marge d'une visite d’inspection et de travail effectuée à l'aéroport, M. Chiali a affirmé que le groupe public Cosider dispose de capacités nécessaires pour booster les travaux de renforcement et de réfection de la piste principale et des annexes de l’aéroport international d’Alger en vue de réceptionner le projet d’ici fin juillet prochain, au lieu du délai prévisionnel arrêté par l'entreprise à fin août. Saluant les efforts déployés par les autorités locales de la wilaya d'Alger qui ont accordé toutes les facilités et les conditions nécessaires à l'entreprise Cosider pour qu’elle puisse réaliser les travaux dans de "bonnes conditions", M. Chiali a insisté sur l'urgence de parachever les travaux le "plutôt possible" en raison du rôle "important que joue cette infrastructure aéroportuaire qualifiée de "stratégique" sur le plan économique.